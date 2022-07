Françoise Riopelle, première épouse de Jean Paul Riopelle et signataire du manifeste Refus global, s’est éteinte lundi à l’Hôpital général juif à l’âge de 95 ans, selon sa famille. La danseuse et chorégraphe aura marqué le milieu canadien de la danse contemporaine, notamment en créant la première école de danse moderne au Canada.

Née en 1927 à Montréal, Françoise Lespérance était la sœur de Jean Lespérance, le meilleur ami d’enfance de Jean Paul Riopelle. Elle commence à fréquenter Riopelle en 1943. Ils finissent par se marier le 30 octobre 1946 en l’église Immaculée-Conception, à Montréal, là où Riopelle a été baptisé et là où ont été célébrées ses funérailles, en 2002.

Françoise Lespérance est mineure (19 ans) quand elle se marie. Ses parents forcent le couple à s’unir à l’église… même si elle ne croit pas en Dieu. Quand Riopelle est mort, elle a d’ailleurs boycotté la cérémonie religieuse, la trouvant déplacée, mais la regardant à la télévision.

Son mariage religieux a quand même des bons côtés. Il permet au couple de se payer le voyage pour Paris, en décembre 1947, grâce à la vente de la maison qu’il avait reçue, comme cadeau de noces, du père de Riopelle. À Paris, Françoise Riopelle soutient son mari dans sa quête de notoriété. Elle élève leurs filles Yseult et Sylvie, et découvre le milieu des arts parisien. Leur union durera 11 ans, jusqu’à ce que Riopelle s’éprenne de la peintre américaine Joan Mitchell, en 1967.

Entretemps, le manifeste Refus global est lancé à Montréal, en 1948. Françoise Riopelle est l’une des 16 signataires du texte considéré comme la bougie d’allumage du Québec moderne. Elle a alors une passion pour les arts, surtout pour la danse qui est alors considérée comme un péché par l’Église catholique québécoise.

« On allait y perdre son âme, disait-elle à La Presse en 1998. Refus global a ouvert des portes dans le sens d’un plus grand respect de l’artiste. Auparavant, l’artiste était un voyou, un paresseux qui ne voulait pas travailler. Quand Riopelle venait peindre dans la cave de mes parents, ma tante, qui était une poète membre de la Société des poètes, était outrée. Elle disait : “C’est une peinture de l’enfer !” »

Passionnée, Françoise Riopelle est tout de même intimidée par ses amis Automatistes. « Dans les réunions de notre groupe, je ne disais pas grand-chose, disait-elle à La Presse en 2013. J’étais là et j’appuyais Riopelle. Borduas était encore comme un père de famille et, dans ma tête, c’était gênant un peu. Le fait de se révolter contre quelque chose d’aussi puissant que le clergé, il fallait qu’on se sente fort. Mais comme je suis ensuite restée 10 ans en France, je n’ai pas été consciente des changements qui ont suivi. »

Si Françoise Riopelle peut sembler avoir été dans l’ombre de ses prestigieux camarades signataires, les Borduas, Riopelle, Leduc ou Barbeau, elle a joué un rôle important au sein du groupe avec les six autres femmes de Refus global, dont Madeleine Arbour et Françoise Sullivan. « Madeleine Arbour, Françoise Riopelle et les autres femmes ont mieux incarné le message révolutionnaire du manifeste que les hommes, disait Patricia Smart, professeure de littérature à l’Université Carleton, au magazine L’Actualité, en 1998. Elles ont sorti l’art des galeries pour l’installer dans le quotidien. »

C’est l’époque où les femmes québécoises veulent s’assumer et obtenir une réelle liberté. « Je vivais pleinement les questions sur l’amour, disait Françoise Riopelle à La Presse en 1998. Nous pensions qu’une fois que l’amour est fini, on commence autre chose. Aux yeux de mes parents, c’était inadmissible. Le mariage, croyaient-ils, vous engageait pour la vie. Mon père était un homme très compréhensif. Il suivait notre mouvement avec grand intérêt, mais aussi avec crainte. »

La danse

Après s’être séparée de Riopelle, resté à Paris, Françoise se consacre, dès 1958, à ses filles et à la danse. Elle a joué un rôle déterminant dans le développement de la danse moderne au Québec, au début des années 60, après avoir enseigné la danse à Paris de 1956 à 1958.

Avec Jeanne Renaud, Françoise Riopelle a fondé le Groupe de danse moderne de Montréal, en 1961, la première école canadienne consacrée à la danse contemporaine.

Françoise Riopelle s’intéressait particulièrement aux costumes, aux décors et à la musique. Elle a beaucoup travaillé avec son partenaire d’alors, le compositeur Pierre Mercure. Il écrit des musiques électroniques expérimentales tandis qu’elle crée des chorégraphies d’avant-garde. En 1961, Mercure organise un festival, la Semaine internationale de musique actuelle, qui permet à Françoise Riopelle d’être en contact avec le danseur et chorégraphe Merce Cunningham et le compositeur John Cage.

Durant sa carrière, elle fera eu d’autres rencontres nourrissantes, notamment avec les danseuses Martha Graham et Mary Wigman et les danseurs Winifred Widener et Alwin Nikolais. Elle a aussi travaillé sur plusieurs projets avec le compositeur ontarien Murray Schafer, notamment l’opéra Toi, dont elle fit la chorégraphie et qui fut diffusé à la télévision de Radio-Canada en 1966, comme d’autres de ses chorégraphies, telle que Formes disponibles, en 1965.

Françoise Riopelle a été la conjointe, à partir de 1968, du pianiste, compositeur et arrangeur canadien Neil Chotem qui a écrit de la musique pour ses chorégraphies. En 1969, elle a commencé à enseigner la danse au département de théâtre de la nouvelle UQAM où elle fondera un peu plus tard le groupe Mobiles pour intégrer jeu de scène et danse. En 1979, le Regroupement Théâtre et Danse, qu’elle a élaboré avec Ninon Gauthier, est inauguré à l’UQAM, un an après qu’elle eut fondé le collectif de chorégraphes indépendants Qui danse ? avec Dena Davida.

Forte, inspirée et souvent rebelle, Françoise Riopelle a toujours voulu être libre, en action comme en pensée. En 1988, elle avait refusé de participer aux célébrations du 40e anniversaire de Refus global. « Moi, mon refus global, je l’ai affirmé à chaque jour de ma vie. Je n’ai jamais cessé de rêver », avait-elle dit au quotidien Le Soleil, dix ans plus tard, lors des 50 ans du manifeste.