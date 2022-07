PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Le thème choisi par la compagnie de cirque tourne autour du travail et de la création. Les metteurs en scène Patrick Léonard et Isabelle Chassé ont voulu montrer qu’ensemble, il est possible de réaliser de grandes choses. Portant des habits de travail dessinés par Elen Ewing, une dizaine de circassiens s’activent dans cette prestation comprenant des numéros d’équilibrisme, de sangles et de main à main.