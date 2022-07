La saison des grands évènements culturels attire non seulement les foules, mais aussi les faussaires sur l’internet. Dernières victimes en date : le Festival international de jazz de Montréal (FIJM) et le Festival d’été de Québec, dont la programmation et l’identité sont repiquées par de nombreuses pages Facebook trompeuses.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

CRi, The Roots, Woodkid… À peu près tous les concerts d’envergure du rendez-vous jazz montréalais ont été dupliqués pour en faire des évènements en ligne bidon. Le subterfuge fonctionne : des milliers de festivaliers, parmi lesquels des collègues journalistes et des employés du FIJM, ont annoncé leur présence ou leur intérêt sur ces pages qui n’ont rien à voir avec l’organisation officielle.

Le phénomène des faux concerts en ligne, qui a prospéré au cœur de la pandémie, revient en force. De quoi donner des maux de tête aux équipes de communication des festivals.

À lui seul, le Jazz fait l’objet de plus d’une centaine de pages trompeuses. Des internautes mal intentionnés y publient généralement des liens qui mènent à des sites de streaming de fortune, où un numéro de carte de crédit est éventuellement exigé.

Entre autres exemples, au moins sept évènements douteux ont été créés pour le passage – bien réel – du collectif hip-hop The Roots. La plupart utilisent la date du 9 juillet à 21 h 30, soit le moment où les têtes d’affiche philadelphiennes fouleront la grande scène de la place des Festivals.

Les créateurs de ces évènements parallèles se présentent à tout coup sous de fausses identités plus ou moins crédibles : « The Roots Festival International de Jazz de Montréal », « Stromae-Multitude Tour Centre Bell » ou encore « Mad Boy ».

« Nous signalons plusieurs de ces faux évènements et faux comptes Facebook tous les jours, mais les faux évènements utilisent plusieurs noms, créent de nouvelles pages, explique Christine Montreuil, gestionnaire des relations avec les médias chez evenko, promoteur du FIJM. C’est un travail à recommencer tous les jours pour nos équipes. »

Des imitations virales

Les pages malveillantes pour le seul concert de The Roots ont suscité l’intérêt de plus de 10 000 internautes ; ils y ont publiquement confirmé leur présence ou mentionné leur intérêt. C’est davantage que les 7300 utilisateurs de Facebook qui se sont manifestés sur la page de l’évènement légitime créée par le FIJM sur le réseau social.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉVÈNEMENT Les pages malveillantes pour le seul concert de The Roots ont suscité l’intérêt de plus de 10 000 internautes.

« Il importe de mentionner que les gens doivent toujours vérifier la source officielle, soit l’organisateur de l’évènement, avant de cliquer », indique l’équipe d’evenko responsable de l’image de marque et des réseaux sociaux.

Les faux comptes utilisent souvent nos logos, notre image de marque et autres informations. Méfiez-vous des imitations ! L’équipe responsable de l’image de marque et des réseaux sociaux d’evenko

Certains concerts sont inventés de toutes pièces. Une connaissance de l’auteur de ces lignes s’étonnait par exemple de la présence de Jack Johnson au Jazz, jeudi prochain. Nul besoin de gardienne, puisque l’évènement viral créé par la page « Jazz festival » n’aura pas lieu à Montréal, mais sur les plaines d’Abraham dans le cadre du Festival d’été de Québec. Au moment d’écrire ces lignes, quelque 4000 personnes avaient pourtant glissé le curseur de leur souris sur « présent » ou « intéressé ».

Algorithme de Facebook oblige, chaque interaction sur une page frauduleuse risque de contaminer ses contacts, dans un crescendo exponentiel.

Aucune transmission du FIJM

« La plupart du temps, les faux évènements indiquent être des évènements en ligne, note evenko. Cette année, le Festival international de jazz de Montréal ne fait aucune transmission en direct des concerts. »

C’est sans compter l’activité des faussaires sur les comptes officiels. « Plusieurs faux liens de webdiffusion circulent dans les commentaires de nos publications, déplore le promoteur. Ces commentaires sont générés par de faux comptes Facebook. SVP, signalez et bloquez. »

Dates et lieux différents, concerts fictifs, duplication des pages légitimes : outre les risques de fraude bancaire, les évènements trompeurs créent de la confusion parmi les festivaliers. Le public devrait toujours consulter la programmation officielle et, dans le cas des concerts payants, utiliser les billetteries légitimes – Ticketmaster, Place des Arts, etc. –, souligne evenko.

Facebook n’avait pas répondu à nos demandes d’information au moment d’écrire ces lignes.