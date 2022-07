Les suggestions de nos journalistes.

La découverte : Bombino

Une découverte, Bombino ? Ne vient-il pas dans l’un ou l’autre des festivals montréalais depuis 10 ans ? Oui, c’est vrai qu’on a eu l’occasion de le voir plus d’une fois. Et puis ? Êtes-vous allé ? Connaissez-vous ses disques ? Non ? L’idée d’être hypnotisé par des guitares rock ensablées qui poussent de tripatives mélodies circulaires suscite votre curiosité ? Alors, c’est le moment de découvrir Bombino, l’un des épatants rénovateurs du blues touareg des dernières années.

À 18 h et à 22 h, scène Loto-Québec

Alexandre Vigneault, La Presse

Vraiment jazz : Gunhild Carling

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE JAZZ La Suédoise Gunhild Carling

La chanteuse de 47 ans de Göteborg, en Suède, est au-devant de cet ensemble jazz d’une autre époque, le genre qui ne sait pas ce qu’est une facture d’électricité ! Avec une musique pour âmes errantes qui refuse tout compromis moderniste, Carling dévoile une poésie féroce et des mélopées envoûtantes d’une tout autre veine que ses contemporaines, la dame mâche avec l’emphase d’une diva emphatique, sympathique et grandiloquente qui joue un tas d’instruments, du trombone à la cornemuse. Sur YouTube, elle est souveraine !

À 20 h et à 22 h, place Tranquille

Claude Côté, collaboration spéciale