L’évènement : Dominique Fils-Aimé

Avec trois albums en quatre ans, qui vont du blues au jazz en passant par la soul, la Montréalaise Dominique Fils-Aimé offre depuis 2018 sa relecture bien personnelle de la musique afro-américaine. Dans le spectacle tiré du dernier album de sa trilogie, Three Little Worlds, la reine de la new soul penche résolument du côté du jazz et sa voix caressante se mêle parfaitement aux instruments de l’orchestre. De la musique inspirée et du velours pour les oreilles.

Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, 3 juillet, 20 h

Josée Lapointe, La Presse

La découverte : YellowStraps

PHOTO FOURNIE PAR BONSOUND Yvan Murenzi

YellowStraps est le projet musical tenu dorénavant seul par Yvan Murenzi – son frère Alban a choisi de quitter le projet après la sortie de leur plus récent album, Yellockdown Project. Nés au Rwanda, élevés en Ouganda avant de s’établir finalement en Belgique, les frères Murenzi mélangent avec adresse hip-hop, jazz, R&B électro et soul, une formule qu’entend conserver Yvan, tout en collaborant de près avec le bassiste Victor Defoort. Identifié comme prodige de la néo-soul belge par Les Inrockuptibles, YellowStraps ose avec des compositions et des arrangements riches et inattendus. Pas étonnant d’avoir vu le groupe en première partie des Louanges au MTelus, le 19 mai dernier.

Les 2 et 3 juillet à 17 h sur la Scène Rio Tinto de la Promenade Maisonneuve

Pierre-Marc Durivage, La Presse