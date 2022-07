Le festival Montréal complètement cirque prendra son envol le 4 juillet. Voici une sélection de cinq spectacles qui nous donneront l’occasion de voir du cirque de tous les styles et de toutes les origines.

Josée Lapointe La Presse

Fase

Le duo néerlandais-norvégien Marta & Kim combine cirque et danse contemporaine depuis sa création en 2015. Dans Fase, les deux acrobates Kim-Jomi Fisher et Marta Alstadsaeter s’adjoignent un troisième interprète pour explorer la place de l’humain dans l’univers en formant toutes sortes de combinaisons avec leurs corps. Une courte pièce de 35 minutes, sans places assises, pendant laquelle le public fait en quelque sorte partie de la performance, parce que nous existons tous ensemble.

Espace Cascades de la TOHU, du 8 au 11 juillet

Belles places

PHOTO FOURNIE PAR MCC Belles places réunit quatre interprètes féminines sur scène.

La troupe originaire de la Guadeloupe Métis’Gwa, qui soutient le développement du cirque contemporain caribéen, propose dans ce spectacle mis en scène par Léo Lérus un regard croisé sur la féminité. Dans Belles places, quatre interprètes venus de Guyane, de Guadeloupe et de France métropolitaine font se rencontrer cirque et danse. Un spectacle qui s’intéresse à la place des femmes dans la société en révélant des parcours, des corps et des âges différents et des origines variées, et qui montre la féminité dans toute sa diversité.

École nationale de cirque, du 8 au 11 juillet

Hiatus

PHOTO DENIS MARTIN, FOURNIE PAR MCC Le spectacle Hiatus s’adresse aux tout-petits.

La marche du crabe est une compagnie québécoise qui s’adresse aux tout-petits. Dans Hiatus, créé par Sandy Bessette et Simon Fournier, une aire de jeu devient prétexte à s’amuser avec la notion d’espace et de territoire. Les deux créateurs-interprètes, Eline Guélat et Vincent Jutras, y mélangent le cirque, le théâtre et la danse, accompagnés dans leurs péripéties sans paroles par un musicien qui joue de différents instruments à vent et avec les sons du quotidien.

Chapiteau l’Escapade de la TOHU, du 9 au 11 juillet. Dès 2 ans.

Plast

PHOTO FOURNIE PAR MCC Plast propose une forme de cirque engagé.

Les Suédois de Plast allient musique en direct et cirque exploratoire dans ce spectacle qui met sur un pied d’égalité le mélange de violon, synthétiseur et voix qui s’inspire de la tradition scandinave avec les acrobaties aériennes. Océans de plastique, fonte des glaces et crise climatique sont la toile de fond de Plast, qui parle aussi du fragile équilibre qu’il est encore possible de maintenir dans notre rapport à la nature et de la nécessité d’être ensemble maintenant.

Chapiteau l’Escapade de la TOHU, du 12 au 16 juillet

L’autre cirque

PHOTO COOKSON-LACHANCE, FOURNIE PAR MCC La roue Cyr dans tous ses états avec le Collectif Cookson-Lachance

Des soirées carte blanche seront présentées pendant le festival, question de laisser la place à d’autres types d’expériences. Dans le premier programme, on pourra par exemple voir le Collectif Cookson-Lachance déconstruire littéralement l’art de la roue Cyr, ainsi que les artistes du Chita Project recommencer en continu leurs mouvements inspirés des arts martiaux. Dans le deuxième programme, l’acrobate Frédérique Cournoyer-Lessard proposera du cirque documentaire, alors que le jongleur Jimmy Gonzales dévoilera tous les rouages de son art.

La Chapelle Scène contemporaine. Du 11 au 14 juillet, deux programmes.