L’évènement : Kamasi Washington

Le 2 juillet est une date que les amateurs et curieux de jazz ont dû mettre à leur agenda dès que le spectacle du saxophoniste américain Kamasi Washington a été annoncé. Son dernier album solo (Heaven and Earth) date de 2018, mais Washington est de plusieurs projets. Parmi eux, un superbe minialbum, Dinner Party, aulequel il a collaboré avec Robert Glasper, Terrace Martin et 9th Wonder, sa reddition de My Friend of Misery pour l’album hommage à Metallica paru l’an dernier ou la musique du documentaire Becoming, de Michelle Obama. Accompagné du groupe de musiciens The Next Step, Kamasi Washington est reconnu pour allumer les foules. Le public montréalais devrait se délecter de cette soirée.

Le 2 juillet à 21 h 30 sur la grande scène du Quartier des spectacles

Marissa Groguhé, La Presse

La découverte : Tops

PHOTO TESS ROBY, FOURNIE PAR LE GROUPE La formation Tops

Le quatuor montréalais Tops, parmi les artistes québécois les plus célébrés au sein des cercles indie de la planète, bricole une pop prodigue en mélodies envoûtantes, qu’éclabousse la lumière d’une mélancolie que l’on pourrait aisément prendre pour de la pure sérénité. Imaginez que vous écoutez des tubes soft rock oubliés, sur les ondes d’une obscure radio AM. Party Again : tel est le titre de la meilleure chanson du plus récent EP du groupe (Empty Seats, paru en mai). Une Jane Penny confinée y chante de sa voix cristalline son espoir d’un jour – pourquoi pas ce soir ? – pouvoir refaire la fête avec ses amis.

Le 2 juillet à 21 h au Club Soda. Première partie : Night Lunch.

Dominic Tardif, La Presse

Vraiment jazz : Christine & Ingrid Jensen Quintet

PHOTO MATHIEU RIVARD, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE JAZZ Ingrid et Christine Jensen

Les deux sœurs originaires de Vancouver joueront assurément les compositions d’Infinitude, superbe album qui fleure bon l’ambiance des rencontres impromptues entre la trompette d’Ingrid et le saxophone alto de sa cadette. Rien de moins étonnant pour ces deux assoiffées d’expérimental et de modernisme qui ont brillamment réussi à donner plusieurs ouvrages d’une constante intensité. On a vu Ingrid à Saturday Night Live aux côtés de la chanteuse britannique Corinne Bailey Rae, qui est de passage pour le FIJM. Rumeur sur la ville…

Le 2 juillet, 21 h 30, au Dièse Onze, 4115A, rue Saint-Denis

Claude Côté, collaboration spéciale