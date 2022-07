Les suggestions de nos journalistes.

Alexandre Vigneault La Presse

L’évènement : Gregory Porter

On ne résiste pas longtemps aux chansons de Gregory Porter. Tout semble facile à ce chanteur au goût sûr et à la voix chaleureuse qui sait mêler soul, pop et jazz avec un naturel inégalé. C’est romantique à souhait, classique dans l’approche et toujours empreint de sophistication. Pourquoi réinventer la roue quand elle peut faire tourner les cœurs comme ça ?

Maison symphonique, le 1er juillet, 19 h

Vraiment jazz : Louis Cole Big Band

Claude Côté Collaboration spéciale

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE L’ARTISTE Louis Cole

Batteur, claviériste, chanteur, compositeur, arrangeur, l’homme à tout faire californien conçoit des univers parfois absurdes et drôles avec son duo Knower, qui flirte avec l’avant-garde, le jazz-funk et la musique électronique. Collaborateur de Thundercat et Snarky Puppy, il injecte une nouvelle vie dans les sons dissonants ; comparé à Frank Zappa, Cole est une nécessité culturelle. Ses titres Deep Pocket Grooves, My Buick et DIY accumulent les millions de vues. Il débarque chez nous avec ses cinq albums et ses douze musiciens. Obligatoire.

Studio TD, 1er juillet, 22 h, entrée libre