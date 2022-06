Luc Boulanger La Presse

Le grand spectacle national à Ottawa

Le grand spectacle national de la fête du Canada, le 1er juillet, mettra en vedette des artistes et interprètes de talent, comme Charlotte Cardin, Ariane Moffatt, Sarahmée, Salebarbes, Sebastian Gaskin et Cindy Bédard. Animé par Isabelle Racicot et Ali Hassan, ce grand évènement musical permettra au public de découvrir des artistes des quatre coins du pays. Le spectacle sera diffusé en direct sur ICI Télé et CBC TV, de 20 h à 22 h (heure locale). Et aussi, en direct et en rattrapage, sur ICI Tou.tv. Il est à noter que cette année, les activités du 1er juillet sont présentées dans deux nouveaux sites à Ottawa et à Gatineau : le parc des Plaines-LeBreton, où se tiendra le spectacle en soirée, et la Place des festivals Zibi.

Luc Boulanger, La Presse

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le spectacle de la fête du Canada est de retour dans le Vieux-Port de Montréal avec entre autres Marc Dupré.

Le spectacle du Vieux-Port de Montréal

Le spectacle de la fête du Canada est de retour dans le Vieux-Port de Montréal. La soirée montréalaise vibrera au rythme des percussions et naviguera à travers différents styles musicaux : musique algonquine, sonorités latines, pop ou encore folk acadienne… La prestation musicale se fera sur la grande scène du Carré Saint-Pierre à 19 h 30 et mettra en vedette les artistes Samian, Annie Villeneuve, Marc Dupré et Joseph Edgar, entre autres. Les traditionnels feux d’artifice du 1er juillet sont prévus tout de suite après le spectacle, à 22 h.

Luc Boulanger, La Presse

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE La chanteuse Brigitte Boisjoli lors de la soirée Carte Blanche de Philippe Laprise à la Place des Arts, en 2019

Sur les Plaines à Québec

Dans la capitale nationale, la journée du 1er juillet commencera en fin de matinée avec une cérémonie officielle sur la terrasse Dufferin. De midi à 14 h, une grande fête familiale se déroulera ensuite sur les plaines d’Abraham. En soirée dès 20 h, sur la scène du kiosque Edwin-Bélanger, près de la Citadelle, la chanteuse Brigitte Boisjoli offrira au public son spectacle Mes 40 ans, avec ses plus grands succès. La première partie sera assurée par deux artistes drags de Québec : Jojo et Gabry Elle.

Luc Boulanger, La Presse

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Le quatuor vocal a cappella QW4RTZ en répétitions en 2015. Sur la photo, Louis-Alexandre Beauchemin, Philippe Courchesne-Lebœuf, François Pothier-Bouchard et François Dubé.

Le quatuor QW4RTZ à Laval

Cette année, le spectacle de la fête du Canada est aussi de retour au Centre de la nature de Laval, avec une offre musicale éclectique. Dans la programmation, on retrouve le groupe a cappella QW4RTZ, quatuor vocal de Trois-Rivières qui marie humour et prouesses vocales. De l’autre côté de la rivière, l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro propose des activités toute la journée : foire, défilé de chars allégoriques, animation et spectacles déambulatoires dans les parcs avec la troupe KUMPA’NIA. En soirée, à 21 h, le groupe Papagroove fera bouger le public avec sa musique jazz fusion entraînante qui puise ses racines dans l’afrobeat.

Luc Boulanger, La Presse