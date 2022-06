L’ouverture du Studio-Cabaret de l’Espace Saint-Denis, qui devait avoir lieu en juin, a été repoussée à cause de quoi ? À cause d’un cas de COVID ? Pas exactement. Elle a été repoussée à cause d’un retard de livraison de matériaux de construction !

Dominic Tardif La Presse

Mais en septembre, on y sera : les 7 doigts couperont le ruban de ce nouveau lieu de diffusion en rendant hommage à la métropole québécoise dans Mon île, mon cœur (My Island, My Heart dans sa déclinaison anglaise). La directrice artistique et cofondatrice de la compagnie de cirque, l’Américaine d’origine Shana Carroll, célébrera sa ville d’adoption dans cette ode à l’ouverture dont Montréal est synonyme.

Le comédien Didier Lucien revêtira quant à lui le chapeau de maître de cérémonie dans ce « spectacle immersif » qui promet de conjuguer aux arts circassiens le théâtre, la danse et la chanson.

Les artistes qui investiront le Studio-Cabaret de l’Espace Saint-Denis, qui emménagera dans l’espace jadis occupé par le Théâtre St-Denis 2, pourront notamment compter sur un dispositif d’écrans DEL sur 180 degrés.