Robert Lepage a dévoilé mardi matin la programmation de la saison d’automne 2022 du théâtre Le Diamant, dont il assure la direction artistique. Une saison composée d’une dizaine de spectacles à la croisée des disciplines et des langages artistiques. Cirque, danse, théâtre et arts multidisciplinaires (sans oublier la lutte avec deux galas) seront au rendez-vous l’automne prochain. La direction artistique de ce théâtre du Vieux-Québec mise donc sur la découverte et l’éclectisme.

Luc Boulanger La Presse

Les activités débuteront le 17 septembre, avec la reprise du spectacle-fleuve de Lepage et Ex Machina, Les sept branches de la rivière Ôta. Suivra du 15 au 17 octobre, NYX, un spectacle de cirque créé par la chorégraphe et danseuse Johanne Madore avec le collectif Chimère. De plus, les artistes circassiens de la compagnie de cirque contemporain de Québec, Flip Fabrique, proposeront Muse en décembre.

AFFICHE FOURNIE PAR LE DIAMANT La fureur de ce que je pense,

Côté théâtre, deux reprises de pièces acclamées par la critique seront à l’affiche : La fureur de ce que je pense, un collage de textes de Nelly Arcan, conçu et mis en scène par Marie Brassard, avec entre autres Sophie Cadieux et Julie Le Breton (du 8 au 10 décembre) ; puis Becoming Chelsea, la pièce de Sébastien Harrisson sur l’activiste Chelsea Manning. Éric Jean signe la mise en scène et Sébastien René jour le rôle-titre (du 27 au 29 octobre).

En novembre, la compagnie torontoise Why Not Theatre viendra présenter sa production Prince Hamlet, une relecture du classique de Shakespeare (en anglais avec surtitres français). Également en novembre, le Ballet national du Canada et son danseur étoile Guillaume Côté seront dans la capitale nationale pour présenter Crypto, une œuvre où la danse s’associe au théâtre et aux arts numériques.