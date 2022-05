Critique

Re : Incarnation : corps exaltés, âmes libérées

C’est le grand cycle de la vie dans toute sa fureur, sa beauté et son mysticisme qu’évoque avec brio le chorégraphe nigérian Qudus Onikeku et ses fabuleux interprètes dans Re : Incarnation. Une pièce-manifeste à la fois exaltante et envoûtante, émouvante et explosive, parfaite pour ouvrir cette 16e édition du FTA après deux ans de disette pandémique.