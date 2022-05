PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

Holoscenes a été présentée en première mondiale à Toronto en 2014 et a depuis fait le tour du monde avec son aquarium géant pouvant contenir 12 tonnes d’eau. Sa présentation à Times Square, à New York, en 2017, avait créé la sensation. Elle est présentée dans le cadre du festival TransAmériques jusqu’au 29 mai. Chaque représentation dure cinq heures ; on peut faire l’expérience complète, seulement passer pour quelques minutes, revenir plusieurs fois durant la soirée… Sur la photo, l’interprète Emmanuelle Martin.