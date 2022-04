Il les aime d’amour et depuis longtemps. À la fin de l’été, l’animateur Jean-Sébastien Girard montera sur scène, entouré de ses coups de cœur de la chanson dans un spectacle inédit, qui reprend le titre de son émission radiophonique estivale à Ici Première, soit JS Tendresse.

Stéphanie Morin La Presse

De nombreux interprètes du Québec ou de la France ont accepté de participer à ce spectacle, dont Johanne Blouin, La Compagnie créole, Marie Denise Pelletier, Herbert Léonard et Martine St-Clair.

« Ce sont de grosses pointures qui ont toutes dit oui rapidement », se réjouit Jean-Sébastien Girard. Selon lui, le concept du spectacle reste à peaufiner, mais il sait d’ores et déjà qu’il ne s’agira pas d’une émission de radio tournée devant public.

Ce sera un grand spectacle, avec des prestations musicales, un côté humoristique, des bouts d’entrevue. On va revivre les années de gloire de tous ces artistes, avec une touche de folie ajoutée. Jean-Sébastien Girard

Nombre de ces interprètes – que Jean-Sébastien Girard a lui-même choisis – ont connu le succès dans les années 1980. « Si le concept fonctionne, on aimerait bien créer un rendez-vous et inviter pour un autre été des artistes d’une autre décennie. Chose certaine, les gens ne sont pas obligés de me connaître ni de m’aimer pour apprécier ce spectacle ! »

JS Tendresse – le spectacle sera présenté à Gatineau, Montréal, Brossard, Trois-Rivières, Sherbrooke et Québec, du 25 août au 5 septembre.

Un programme varié

JS Tendresse est l’un des sept spectacles et lectures présentés au Québec par les productions Martin Leclerc dans le cadre de l’évènement Les Arts d’été 2022. Au total, plus d’une vingtaine de représentations sont prévues entre le 16 juillet et le 10 septembre.

Un hommage à Sylvain Lelièvre, disparu il y a 20 ans cette année, est au programme en août et en septembre. Le spectacle intitulé Qu’est-ce qu’on a fait de nos rêves et mis en scène par Joe Bocan rassemblera sur scène Daniel Boucher, Florence K, Roberto Medile, Danielle Oddera, Martin Théberge et Pierre Verville. Le spectacle passera par Montréal, Gatineau, Sainte-Agathe-des-Monts et Québec.

Julie Daoust et Renaud Paradis reprennent quant à eux leur tour de chant théâtral et musical qui traite de la liaison particulière unissant les chanteurs Jacques Brel et Barbara. Les deux artistes sont accompagnés au piano par Philippe Noireaut. Le spectacle Brel & Barbara sera présenté au Rideau Vert deux soirs en août.

Plusieurs lectures prévues

Plusieurs lectures figurent aussi dans la programmation de cet évènement culturel. Ainsi, le roman à succès Kukum, de Michel Jean, sera lu par Dominique Pétin, tandis que Marie-Chantal Perron fera la lecture de son plus récent roman, Les douze mois de Marie. L’œuvre traite d’amour après 50 ans, mais aussi de beau-parentalité.

Deux œuvres de Michel Tremblay seront aussi mises en lecture, soit Offrandes musicales, qui sera lue par Gilles Renaud, et Le paradis à la fin de vos jours, dont la lecture a été confiée à l’une des muses du dramaturge, Guylaine Tremblay.