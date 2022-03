PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

Comme Koriass et FouKi, Sarahmée estime que cet évènement d’envergure est très significatif pour le hip-hop québécois. « Ça veut tout dire. Le rap est une musique qui emprunte à beaucoup de genres musicaux et qui se prête à plusieurs occasions, plus qu’on le croit. Ça montre la place qu’occupent les artistes qui sont là. Et qu’on mérite aussi notre OSM ! » Un peu comme s’ils entraient par la grande porte, finalement. « Oui, mais on est déjà dans cette grande porte. On remplit nos salles, on vend beaucoup d’albums, chacun de nous, on n’en est pas à nos premiers barbecues en termes de spectacles, de festivals, de ce qu’on fait dans nos carrières. C’est très gratifiant de passer par cette porte de la Maison symphonique. »