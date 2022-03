Pour sa 15e édition, qui aura lieu du 1er au 9 août, le festival Fierté Montréal dévoile ce jeudi une partie de sa programmation. Et c’est nulle autre que Diane Dufresne qui donnera le grand spectacle d’ouverture de l’évènement le 3 août, sur l’esplanade du Parc olympique.

Josée Lapointe La Presse

Après une présentation en ligne en 2020, et une formule hybride en 2021, c’est donc cette année une forme de retour à la normale qui est accueillie avec soulagement par le nouveau directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache.

« On reprend où on était rendus en 2019, dit-il. On ne veut pas se comparer aux autres festivals, mais au-delà de l’évènement, Fierté Montréal est aussi l’occasion pour des personnes qui sont vulnérables et marginalisées de célébrer ensemble. Ça fait deux ans que ces personnes n’ont pas cette occasion, alors c’est fondamental que ça ait lieu cette année. C’est important pour notre communauté. »

La portion spectacle aura lieu maintenant sur l’esplanade du Parc olympique, « dans un souci d’améliorer l’expérience festivalière et de répondre à la popularité grandissante du Festival ». Mais la présence de Diane Dufresne à l’ombre du Stade n’est pas sans rappeler sa Magie rose de 1986. « C’est un clin d’œil, c’est sûr », dit Simon Gamache.

Duo explosif

Avec le directeur artistique Chris Ngabonziza, les organisateurs ont aussi eu envie pour l’occasion de jumeler la diva au musicien et DJ d’origine congolaise Pierre Kwenders, et les deux ont accepté.

Nous sommes très enthousiastes ! Je ne peux pas tout dire, mais attendez-vous à quelque chose de spectaculaire. Il y aura plusieurs artistes associés à ça. Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal

Deux artistes internationaux sont aussi déjà au menu du festival, l’artiste de performance multimédia Alok, ainsi que la célèbre drag queen brésilienne Pabllo Vittar. Et on sait déjà que la soirée FeminiX du 6 août, qui célèbre les femmes de la diversité sexuelle et de genre, mettra en vedette la rappeuse montréalaise Calamine et l’autrice-compositrice-interprète atikamekw Laura Niquay.

« Il y en aura plusieurs autres, mais on commence avec elles, explique Simon Gamache. Ce sont deux artistes qui ont un gros impact en ce moment, c’est très pertinent qu’elles soient là. »

Un volet virtuel du festival sera aussi diffusé sur les plateformes de Fierté Montréal. La suite de la programmation sera annoncée ultérieurement.