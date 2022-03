Après deux ans de turbulences pandémiques, soit une annulation en 2020 et une version allégée présentée en septembre en 2021, le festival de musique électronique Îlesoniq est de retour au parc Jean-Drapeau du 5 au 7 août. Alors qu’une partie de la programmation avait déjà été annoncée, l’évènement organisé par evenko a dévoilé ce mercredi son affiche complète, qui devrait réjouir les amateurs.

Josée Lapointe La Presse

« Attendez-vous à entendre la meilleure musique dance et électro, dans le cadre d’une expérience incomparable rassemblant un vaste éventail d’artistes de niveau mondial, en plus des producteurs et DJ émergents qui révolutionnent le genre », a déclaré dans un communiqué la directrice de la programmation, Évelyne Côté. « Chaque jour au festival, il y aura quelque chose pour plaire à tous, peu importe l’atmosphère et le style qu’ils recherchent : bass, techno, deep house, EDM, hip-hop ou trance. »

Après analyse sur la manière dont le son voyage sur le site, les équipements ont également été reconfigurés pour rendre l’expérience encore plus optimale, avec l’ajout de haut-parleurs, de tours à délais, de subwoofers et de son ambiophonique.

Les têtes d’affiche Eric Prydz, Illenium 2b2 Excision et Swedish House Mafia avaient déjà été annoncées, mais s’ajoutent à ces riches journées dansantes, entre autres, le trio montréalais Black Tiger Sex Machine, la légende du techno allemand Dixon, le dj Don Diablo, le Français Madeon, les Canadiens de DVBBS, et des artistes en provenance d’Égypte (Aly & Fila), Los Angeles (Kompany), d’Australie (Blanke) et de Floride (Cochise).