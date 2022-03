C’est le classique Il Trovatore, de Verdi, qui lancera la saison 2022-23 de l’Opéra de Montréal, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Pierre-Marc Durivage La Presse

L’œuvre sera présentée du 10 au 18 septembre 2022 et mettra en vedette une impressionnante distribution dans laquelle on retrouvera les Québécois Marie-Nicole Lemieux, Luc Robert et Étienne Dupuis — ce dernier partagera aussi la scène avec son épouse australienne Nicole Car. La mise en scène sera l’œuvre de Michel-Maxime Legault, l’orchestre et les chanteurs seront dirigés par Jacques Lacombe.

Après le succès des Feluettes en 2016, Michel Marc Bouchard fera quant à lui son retour à l’OdM du 19 au 27 novembre avec Beauté du Monde, livret original inspiré de l’extraordinaire sauvetage des œuvres du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale. Le chef Jean-Marie Zeitouni se chargera de diriger les partitions écrites par le compositeur Julien Bilodeau à une distribution parmi laquelle on trouve France Bellemare et Émile Schneider, entre autres.

Ainadamar, de Golijov et Hwang, sera présentée du 18 au 26 mars alors que la saison s’achèvera avec le classique Madama Butterfly, de Pucinni, avec à la barre deux femmes, Stephanie Harvey à la mise en scène et Keri-Lynn Wilson à la direction.

En marge des présentations principales à la grande salle Wilfrid-Pelletier, il faut aussi noter le programme Opéra à la carte, à la salle Pierre Mercure, qui met en vedette du 4 au 6 août Yourcenar – Une île de passions, œuvre signée par Hélène Dorion et par la regrettée Marie-Claire Blais qui s’inspire librement de la vie de la romancière Marguerite Yourcenar. La trame composée par Éric Champagne sera dirigée par Dina Gilbert, la mise en scène est d’Angela Konrad.

La saison en cours de l’Opéra de Montréal s’achève quant à elle au printemps avec La Flûte enchantée, à l’horaire du 7 au 17 mai.