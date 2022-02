Après le Cirque du Soleil, c’est aux 7 Doigts de transposer leur univers sur glace avec Cadence, dirigé par Sébastien Soldevila.

Dominic Tardif La Presse

Du 24 février au 5 mars, artistes de cirque et patineurs olympiques (Shawn Sawyer, Marie-Jade Lauriault, Romain Le Gac) pirouetteront sur la patinoire de l’esplanade Tranquille dans le Quartier des spectacles, à l’occasion du festival Montréal en lumière.

Si Cadence est le premier spectacle des 7 Doigts à être créé sur glace, deux des cofondateurs de la compagnie, Shana Carroll et Sébastien Soldevila, signaient en 2017 la mise en scène de Crystal, le baptême sur patins du Cirque du Soleil.

Le spectacle, qui s’adresse à tous les publics, sera présenté deux fois par jour (à 18 h 30 et 20 h 30) en formule « premier arrivé, premier servi ». L’éternellement suave Alain Golberg compte parmi les narrateurs de ce voyage à travers l’histoire du patinage.

Montréal en lumière annonçait aussi lundi qu’il aménagera sur la place des Festivals son Sentier de patin, un parcours aérien de plus de 300 mètres, avec tubes lumineux, effets visuels et musique enlevante. Ne manquera plus qu’un petit chocolat chaud.