Les mesures sanitaires plus sévères au Québec qu’ailleurs dans le monde rendent frileux les artistes internationaux, déplore Nick Farkas, en entrevue avec La Presse.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Au bout du fil, le vice-président, programmation, concerts et évènements, chez evenko fait état de dizaines de chanteurs ou de groupes qui ont préféré annuler leur concert à Montréal plutôt que de le reporter dans un contexte sanitaire imprévisible. C’est le cas par exemple de Courtney Barnett, City and Colour ou encore Glass Animals, qui feront l’impasse sur la métropole à court ou moyen terme.

M. Farkas et une douzaine de représentants d’évènements majeurs et d’associations de festivals ont fait paraître une lettre ouverte dans La Presse jeudi pour demander une date de réouverture complète des arts vivants. « On a été patients pendant deux ans », lance-t-il.

Or, la multiplication des annulations de concerts en février, voire en mars, exigeait une initiative pour « sauver le printemps ». evenko gère des salles de spectacle comme le Centre Bell, le MTelus, la Place Bell, le Théâtre Corona et L’Astral, en plus de produire des festivals comme îleSoniq, LASSO et Osheaga. Ce populaire rendez-vous de musique et d’arts doit voir défiler de nombreux groupes, dont Foo Fighters, ASAP Rocky et Dua Lipa au parc Jean-Drapeau du 29 au 31 juillet.

Nick Farkas ne croit pas, pour l’instant, que la présence de ces têtes d’affiche soit compromise, mais les prochains mois seront critiques. Et le festival devra se dérouler sans jauge, précise-t-il, d’abord pour des raisons pécuniaires.

« On est favorables au passeport vaccinal et même au masque s’il le faut, mais les enclos, on l’a essayé, et ça ne marche pas. Ce n’est pas rentable. Produire un évènement comme Osheaga, ça coûte très cher. On était parmi les seuls au monde en septembre à avoir encore des limites de capacité à l’extérieur. »

D’ici là, il faut convaincre les artistes de passer par Montréal lorsqu’ils jouent à Toronto, à New York, voire à Burlington, dans le Vermont voisin.

« Avec les agents d’artistes américains, c’est très difficile en ce moment, note M. Farkas. Après plusieurs reports, les équipes sont tannées. On avait programmé Elton John en mars 2022 en pensant que la situation se serait améliorée [les représentations initiales devaient avoir lieu les 2 et 3 avril 2020], mais on a encore dû reporter. On ne sait pas ce qui va arriver. »

Par ailleurs, la date de report du concert de Billie Eilish, prévu au Centre Bell le 15 février, n’a toujours pas été confirmée. « Elle est sollicitée par beaucoup de monde. C’est sûr que les équipes se demandent comment vont évoluer les restrictions sanitaires. On croise les doigts pour pouvoir reporter. »

Nick Farkas se heurte souvent à l’incompréhension des agents étrangers lorsqu’il aborde les restrictions sanitaires propres au Québec. À partir du 7 février, les salles pourront fonctionner à moitié de leur capacité, jusqu’à concurrence de 500 spectateurs, tandis que les évènements extérieurs pourront accueillir jusqu’à 1000 festivaliers. Passé cette date, aucun calendrier de déconfinement supplémentaire n’a été annoncé.

Les agents nous répondent : “Vous n’êtes pas vaccinés à 90 % ? Vous n’êtes pas dans les plus vaccinés au monde ?” Il faut leur expliquer la situation dans les hôpitaux. Mais ils ont envie de dire : “Arrangez-vous avec ça et on se reparle quand ce sera réglé.” Nick Farkas, vice-président, programmation, concerts et évènements, chez evenko

En Ontario, le gouvernement de Doug Ford a annoncé qu’il prévoyait éliminer toutes les restrictions de jauge, à l’intérieur comme à l’extérieur, dès le 14 mars.

Un important contingent d’artistes en tournée nord-américaine dans les prochains mois a annoncé des dates à Toronto, sans prévoir de détour par Montréal… Du moins pour l’instant. Entre autres, HAIM, Tori Amos, Red Hot Chili Peppers, le trio folk-rock formé de Sharon Van Etten, Julien Baker et Angel Olsen, John Mayer et Halsey – en extérieur – ont punaisé la Ville Reine dans les prochains mois, mais pas le Québec.

Et que dire de la jeune sensation californienne Olivia Rodrigo. « Dans son cas, ce n’est pas lié à la COVID-19, précise Nick Farkas. C’est la vedette de l’heure et c’est sûr qu’on l’a approchée. On essaie de travailler avec elle pour une prochaine tournée. »

Contrats revus et corrigés

Du côté du Festival d’été de Québec (FEQ), les programmateurs doivent aussi trimer dur pour rassurer les artistes internationaux et leurs agents.

« On est dans une situation où on est une anomalie dans les plans de tournée », explique Louis Bellavance, vice-président au contenu et à la direction artistique. « On essaie de se mettre à la place des artistes qui font affaire avec des organisations de partout dans le monde. Ils regardent l’agenda et se disent : “Faire des shows sur le territoire québécois, est-ce que c’est possible ? Est-ce que c’est nécessaire ?” »

Le programmateur se réjouit d’avoir pu signer Rage Against the Machine, espéré sur les plaines d’Abraham le 16 juillet, avant que survienne la nouvelle vague de fermetures au Québec. « On a été très, très chanceux de conserver la date de Rage au tout début de sa tournée. Je ne pense pas qu’on aurait réussi à l’ajouter si elle n’avait pas déjà été planifiée. »

Il note toutefois que la bande de Zack de la Rocha, comme d’autres, exigera des certitudes dans son contrat, au péril des organisateurs. « La nouvelle situation est arrivée après que nos ententes ont été attachées avec les artistes. Ce que ça cause, ce sont de sérieux casse-têtes sur le plan contractuel. On est là-dessus. »

Cette incertitude n’existe pas dans d’autres marchés : en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. On est rendus ailleurs. Et ce n’est pas parce que la pandémie est rendue ailleurs ; ce sont des choix de société. Louis Bellavance, du FEQ

La plupart des artistes exigent maintenant des cachets garantis, ce qui n’était pas le cas en 2020 et 2021. « On vient de passer deux vagues d’annulations, mais les contrats nous permettaient de sortir parce qu’on était en situation de force majeure, en situation pandémique. On pouvait se soustraire à nos obligations. Ce n’est plus le cas. Il y a des contraintes liées à la COVID-19, mais des risques que le gouvernement décide à trois semaines d’avis de permettre ou de ne pas permettre un spectacle, ça n’arrive pas ailleurs. »

Louis Bellavance souligne que le FEQ dépensera quelque 13 millions pour attirer des talents. Si cet argent ne peut être récupéré en cas d’annulation, « ce serait suffisant pour mettre l’organisation en péril », note-t-il.

« Les artistes qui transportent 50, 100 personnes sur la route ne peuvent pas se retrouver avec un trou d’une semaine parce que le Québec est un maillon qui ne fonctionne pas dans une chaîne de tournée. Les coûts sont prohibitifs. »

Tout comme son collègue Nick Farkas, d’evenko, il presse le gouvernement Legault d’offrir un minimum de prévisibilité aux organisateurs de festivals. « Tout le monde veut que ça marche, tout le monde est patient. Tout le monde est de bonne foi. On est le 3 février, mais ce n’est pas vrai qu’on va être patients et de bonne foi le 3 mars, le 3 avril. »

Le FEQ devra décider « bientôt » s’il va de l’avant avec un évènement international à l’été. « On s’est montrés réservés jusqu’à aujourd’hui, on n’a jamais commenté l’actualité pendant deux ans. Maintenant, on sent qu’on a besoin d’être entendus. »

« Bien que la reprise graduelle des activités fasse du bien, nous comprenons l’inquiétude des festivals face à la situation », a réagi la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, par l’entremise de son attachée de presse, Élizabeth Lemay. « Notre gouvernement a multiplié les rencontres avec le secteur pour bien répondre à leurs besoins et les faire connaître à la Santé publique. Dès que nous serons en mesure d’annoncer de nouveaux assouplissements avec l’accord de la Santé publique, nous le ferons. Jamais un gouvernement du Québec n’a autant écouté, investi et soutenu le milieu culturel. Nous continuerons d’être au rendez-vous. »

Quelques spectacles d’evenko annulés depuis décembre 2021 The Offspring & Simple Plan

Six Invitational

Wizkid

Killswitch Engage

Courtney Barnett

City and Colour

Oliver Tree

Glass Animals