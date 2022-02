L’organisation responsable du Festival d’été de Québec (FEQ) annoncera ce mercredi la mise en place de Bleufeu, entité qui chapeautera désormais ses festivals (FEQ, Toboggan et Saint-Roch XP), L’impérial Bell et une autre salle de spectacles acquise récemment.

Alexandre Vigneault La Presse

« Les employés de l’organisation qui sont avec nous à l’année, c’est-à-dire l’équipe de direction et une soixantaine d’employés, travailleront pour Bleufeu à la création et la réalisation de différents évènements et à l’opération de deux salles, résume Anne Hudon, qui pilote cette organisation.

Se joignent à ça beaucoup d’employés contractuels — jusqu’à 500 pendant le Festival d’été. » Ce changement de structure sert à clarifier la mission et surtout à favoriser le développement des activités de l’OBNL.

Bleu feu se présente ainsi, à plus petite échelle, comme une structure semblable à evenko, qui produit notamment des spectacles au Centre Bell, des festivals (Osheaga, Heavy MTL, etc.) et possède Spectra, elle-même organisatrice des Francos, du Festival international de jazz de Montréal et exploite L’Astral et le MTelus.