Les représentations de la comédie musicale The Music Man de Broadway ont été annulées après que sa tête d’affiche, le comédien Hugh Jackman, ait contracté la COVID-19.

Léa Carrier La Presse

« Mes symptômes sont ceux d’un rhume. J’ai la gorge qui gratte et le nez qui coule un peu, mais je vais bien. Je vais faire tout ce que je peux pour me rétablir le plus vite possible, et dès que je serai rétabli, je serai de retour sur scène », a déclaré Hugh Jackman dans une courte vidéo publiée sur Twitter.

Les représentations ont été suspendues jusqu’au 2 janvier, le temps que le comédien australien termine sa quarantaine obligatoire de cinq jours, tel que le recommandent maintenant les autorités sanitaires américaines.

La semaine dernière, l’actrice Sutton Foster, à qui Hugh Jackman donne la réplique, a également dû s’absenter de plusieurs représentations après avoir contracté la COVID-19. Le nombre d’acteurs infectés au sein de la compagnie n’est pas connu.

The Music Man, classique de Meredith Willson écrit en 1957, n’est que le dernier titre d’une liste exhaustive de spectacles qui ont été forcés de suspendre des représentations en raison du virus. Aladdin, le Roi Lion, Hamilton, Harry Potter and The Cursed Child, American Utopia : depuis décembre, Broadway encaisse une douzaine de reports et d’annulations due à des éclosions.