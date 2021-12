Les salles de spectacles et les cinémas devront fermer leurs portes dès 17 h, ce lundi, pour une durée indéterminée. Cette mise à l’arrêt fait partie d’une série de nouvelles directives sanitaires émises en après-midi par le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

La restriction de jauge de 50 %, annoncée jeudi et en vigueur à partir de minuit dans la nuit de dimanche à lundi, aura finalement duré moins de 24 heures.

« Ça vient beaucoup plus vite que j’aurais pensé, dit David Laferrière, président de l’organisme RIDEAU, qui regroupe plus de 350 salles de spectacle au Québec. J’ai une petite pensée pour les collègues qui ont passé le week-end à essayer de modifier leurs plans de salles et de rappeler les détenteurs de billets juste avant le temps des Fêtes. »

De facto, de nombreux spectacles avait été annulés ou reportés dans la foulée des annonces de Québec pour faire face à la progression fulgurante du variant Omicron. Des représentations des Cowboys Fringants, de Safia Nolin et de Louis-José Houde ont par exemple été repoussées dans les derniers jours.

« Entre l’annonce de jeudi soir et aujourd’hui, j’ai coup sur coup annoncé l’annulation de The Dears samedi soir et d’un show de jazz dimanche après-midi, parce qu’il y avait des soupçons de COVID dans les bands », explique M. Laferrière, aussi directeur général du Théâtre Gilles-Vigneault à Saint-Jérôme. « On n’avait jamais vu ça avant. »

Il y a quelques semaines à peine, l’industrie du spectacle semblait pourtant voir la lumière au bout du tunnel. « Il y avait une reprise, un engagement envers les artistes, pas juste les valeurs sûres. Le lien de confiance avec le public est vraiment en train de s’étioler. Ça m’inquiète. »