Le retour de la jauge réduite à 50 % de la salle et des bulles familiales distanciées, « c’est un coup très très très dur pour notre secteur », a réagi David Laferrière président du conseil d’administration de l’association RIDEAU, qui regroupe 350 salles de spectacle et festivals au Québec.

Ariane Krol La Presse

Cette mesure en vigueur à compter de lundi prochain impose un travail énorme aux équipes, a-t-il souligné en entrevue téléphonique à La Presse jeudi soir.

« Ça veut dire c’est que l’ensemble des détenteurs de billets doit être contacté l’un après l’autre pour dire : « Votre siège n’existe plus, vous êtes tombé entre deux bulles, on doit vous relocaliser parce qu’on n’a pas la capacité » », a détaillé M. Laferrière

« Je sais que certains de nos membres vont tenter l’impossible et vont trouver, peut-être, l’énergie ou la capacité de le faire, il y a peut-être des calendriers qui sont moins avancés que d’autres, chacun a sa réalité, mais ça va être très très très difficile. »

M. Laferrière, qui est lui-même directeur général du Théâtre Gilles-Vigneault, n’envisage pas de le faire pour sa salle. « On n’a plus de place dans nos calendriers, les spectacles sont vendus en pleine jauge et on est à l’aube du congé de Noël, nos équipes sont épuisées », a-t-il indiqué.

« C’est hors de question que je leur impose de retourner à de nouveaux plans de salle. » Son théâtre va regarder « les différentes options » avec les producteurs en fin de semaine.

« Je pense que là, on atteint un point de non-retour et on va peut-être préférer annuler dans certains cas », envisageait-il dans les minutes qui ont suivi l’annonce du gouvernement Legault.

« Si ma réaction est un peu forte ce soir, c’est que ce n’est pas la première fois qu’on a à le vivre », a précisé M. Laferrière en mentionnant que certains de ses spectacles prévus en janvier ont déjà connu trois plans de salle. « Ça devient très difficile de garder un lien de confiance avec une clientèle. »

Le théâtre veut aussi s’assurer que les artistes touchent les cachets prévus et « que l’aide va être là pour que tous les corps de métiers reçoivent leur juste part ».

Si le président du conseil de RIDEAU dit avoir « confiance » que le soutien financier de Québec puisse être au rendez-vous, il n’est pas rassuré pour autant. « C’est très inquiétant pour la suite parce qu’effectivement, nos saisons hiver-printemps sont toutes en vente. Et moi et la plupart de mes collègues, nos saisons 22-23 sont prêtes. »