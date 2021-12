Après une année de disette, c’est le retour des spectacles de Noël en salle. En voici une sélection, dont certains sont présentés dès ce samedi, question de se mettre dans l’esprit des Fêtes.

Josée Lapointe La Presse

Le Noël musical

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Elliot Maginot sera un des artistes du Noël musical, le 16 décembre au Centre St-Jax à Montréal

Organisée par Audiogram et XP_MTL, cette « soirée des Fêtes en musique-pas-nécessairement-de-Noël » sera certainement la moins traditionnelle du lot. Au menu, cinq artistes ou groupes tous aussi cool les uns que les autres : Qualité Motel, Fanny Bloom, Elliot Maginot, Comment Debord et la toute jeune et prometteuse Marilyne Léonard. Avec en plus un 5 à 7 extérieur, suivi par un DJ set dirigé par le super groupe Choses Sauvages, l’évènement promet d’être long, et dansant, et joyeux.

Le 16 décembre au Centre St-Jax à Montréal, billets sur le site lepointdevente.

Noël dans le parc

PHOTO ÉRICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Alaclair Ensemble lors du Festival d’été de Québec

L’évènement Noël dans le parc a pris son envol vendredi soir, et présentera à la place Émilie-Gamelin pas moins de 40 spectacles extérieurs gratuits d’ici le 23 décembre. Ils seront réunis par thèmes, ce samedi par exemple sera une « soirée électro-hip-hop » avec Hologramme, Poirier et Alaclair Ensemble, le 16 décembre sera une « soirée relève » avec Ariane Roy, Joseph Carré et Mon Doux Saigneur, alors que le 19 décembre sera consacré au « bal forain des tout-petits » avec Ari Cui Cui, Atchoum et Élémât.

Toute la programmation sur le site de Noël dans le parc.

Le Noël des petits violons

PHOTO BENJAMIN SEROPIAN, FOURNIE PAR LES PETITS VIOLONS Un classique du temps des Fêtes, le concert des Petits Violons

L’ensemble des Petits Violons, une école de musique fondée à Montréal en 1965, est de retour pour son traditionnel concert de Noël. Dirigés par Marie-Claire Cousineau, les jeunes musiciens joueront des œuvres de Corelli, Vivaldi et Manuel de Falla, ainsi que la Suite québécoise de Jean Cousineau, qui réunit des airs de Noël et de folklore.

Le 5 décembre à 15 h à l’église Saint-Pierre-Apôtre. Entrée libre, info sur le site des Petits Violons.

Un réveillon chez la famille Dion

PHOTO LAURENCE LABATT Cinq des membres de la famille Dion

Après plus de 15 ans d’absence, les frères et sœurs de Céline Dion font un retour sur scène dans ce spectacle sans prétention, présenté depuis le 1er décembre au Cabaret du Casino de Montréal. Claudette, Liette, Ghyslaine, Michel et Paul proposent une veillée en famille qui s’inspire des Noëls d’antan, et promettent de nous faire rire avec toutes sortes d’anecdotes.

Jusqu’au 14 décembre. Billets sur le site du Casino de Montréal.

Noël, une tradition en chanson

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Luce Dufault fait partie de la distribution du spectacle.

Ce spectacle collectif qui a pris la route le 26 novembre est présenté dans une vingtaine de villes du Québec. Laurence Jalbert, Luce Dufault, Maxime Landry, Paul Daraîche, Annie Blanchard et Nicolas Pellerin et Les Grands Hurleurs forment la distribution de ce spectacle mis en scène par Joël Legendre, dans lequel ils chanteront des classiques de Noël, mais aussi des pièces de leur répertoire, en solo, en duo, en trio et même plus ! Jusqu’au 23 décembre.

Info sur la tournée et billets sur le site des Productions Martin Leclerc.

Noël à l’opéra

PHOTO FOURNIE PAR LYRICO L’ensemble Lyrico

L’ensemble canadien Lyrico, formé des ténors Marco Bocchicchio et Sam Champagne et du baryton Matthew Adam, propose ce concert unique dans lequel on pourra entendre autant des pièces de Noël que des airs tirés d’opéras italiens et des chansons populaires. Un répertoire éclectique donc, alors que le trio sera accompagné des 46 musiciens de l’Orchestre FILMharmonique et de 40 choristes, sous la direction du jeune chef Francis Choinière.

Le 5 décembre au Théâtre Maisonneuve. Billets sur le site de la Place des Arts

12 voix, un piano

PHOTO FOURNIE PAR QUÉBEC ISSIME La troupe de Québec Issime

La troupe de Québec Issime sera de retour à la Place des Arts cette année, non pas avec son classique spectacle Décembre, qui est reporté à 2022, mais avec 12 voix, un piano, spectacle peut-être plus sobre mais pas moins généreux. Les 12 interprètes, accompagnés par Pierre Doré au piano, vont donc chanter autant des chansons populaires que des airs de Noël, tirés de leurs nombreux spectacles, et célébreront en même temps le 25e anniversaire de la troupe originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Au Théâtre Maisonneuve du 9 au 19 décembre, billets sur le site de la Place des Arts

J’aime l’hiver

PHOTO SANDRICK MATHURIN, FOURNIE PAR L’OSL Alain Trudel et l’Orchestre symphonique de Laval

Dirigé par le chef Alain Trudel, l’Orchestre symphonique de Laval propose un concert où on pourra entendre des airs traditionnels québécois et des extraits de Casse-Noisette, mais dont le morceau principal sera l’interprétation du Chandail de hockey, un conte musical créé par Roch Carrier en 1979 – c’est d’ailleurs l’auteur lui-même qui en fera la narration. Le 15 décembre à la salle André-Mathieu, à Laval.

Billets sur le site de l’OSL.