La finaliste de Star Académie, Lunou Zucchini, jouera dans la comédie musicale Rock of Ages.

Marc-André Lemieux La Presse

Succès de Broadway, Rock of Ages sera présenté au Théâtre du Capitole de Québec en version française. Les représentations se tiendront du 28 juin au 31 juillet 2022.

Outre Lunou Zucchini, le spectacle mettra en vedette Jordan Donoghue, Rémi Chassé, Manuel Tadros, Joëlle Lanctôt et Tommy Joubert. La mise en scène sera assurée par Joël Legendre.

Lunou Zucchini s’est fait connaître l’hiver dernier à Star Académie. Fille de Luce Dufault, la jeune chanteuse est arrivée deuxième au vote populaire, derrière le gagnant, William Cloutier. Depuis, elle a décroché un rôle dans Chaos, une série dramatique présentée à TVA.

Dans Rock of Ages, Lunou Zucchini campera Sherrie, une jeune fille naïve du Kansas qui débarque à Hollywood dans l’espoir d’y devenir actrice. Elle donnera la réplique à Jordan Donoghue, qui interprétera Drew, un rockeur en herbe qui travaille au Bourbon Room, un bar menacé d’être démoli.

Plusieurs hymnes rock et ballades en puissance peuvent être entendus dans Rock of Ages, dont Don’t Stop Believin’, We Built This City, The Final Countdown et I Want To Know What Love Is.

Les billets seront mis en vente vendredi à 9 h sur le site du Théâtre du Capitole.