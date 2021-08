Après avoir subi une cure de rajeunissement, le Centre culturel de Weedon (CCW) a mis les bouchées doubles afin d’offrir une programmation automnale riche et variée.

Lilia Gaulin, Initiative de journalisme local La Tribune

La soirée de lancement de la nouvelle saison aura lieu le 10 septembre prochain avec l’artiste invitée Rébecka Lussier. La première partie sera assumée par l’auteure-compositrice-interprète Karine Lizée.

Lynda Lemay, Étienne Drapeau, Martin Savoie, Geneviève Jodoin, Andréanne A. Malette, Chaloupe, Marco Calliari et Luce Dufault sont quelques-uns des artisans de la chanson qui monteront à tour de rôle sur les planches du CCW lors des mois à venir.

Les amateurs d’humour seront également comblés avec entre autres la présence de Cathy Gauthier, Virginie Fortin, Peter MacLeod, Jo Roberge et Philippe Laprise.

Théâtre et contes

Du théâtre et des contes sont à l’horaire. Des spectacles de musique traditionnelle seront également présentés.

Le directeur général du Centre culturel de Weedon, Guillaume Daoust, se dit très satisfait de la prochaine saison. « C’est ma première programmation complète ici. Notre idée était de l’ouvrir un petit peu à tous les goûts, pour rejoindre le plus de gens possible, pour essayer de diversifier notre public. »

« On sent un engouement avec la programmation. On est contents, on espère juste qu’on puisse tenir la saison au complet malgré la pandémie. On se croise les doigts », ajoute-t-il en soulignant que plusieurs billets sont déjà vendus.

Cure de rajeunissement

Le Centre culturel de Weedon a profité des derniers mois, plus calmes à cause de la pandémie, pour apporter des modifications tant virtuelles que physiques afin de rajeunir l’établissement. Une billetterie en ligne a été ajoutée au site web, lequel a aussi été modernisé. La salle de spectacles a été rafraichie avec une nouvelle couche de peinture. Le bar a été retiré de la salle et déplacé dans une pièce adjacente afin d’ajouter des sièges.

Pour respecter les mesures sanitaires, la capacité d’accueil de la salle se situe environ entre 75 et 100 personnes. En temps normal, la capacité de la salle est d’environ 135 personnes.

M. Daoust explique que les bénévoles ont été d’une grande aide afin de réaliser la cure de rajeunissement.

Une programmation remplie à Richmond

Le Centre d’art de Richmond présentera également une programmation diversifiée pour les mois à venir. Humour, chansons et contes seront au rendez-vous.

L’humoriste Richardson Zéphir montera sur les planches du Centre d’art le 18 septembre prochain afin de présenter son spectacle solo intitulé Zéphir. Le finaliste aux Francouvertes 2019 Alex Burger sera de passage à la fin du mois d’octobre avec les chansons de son album Sweet Montérégie, dans un style classique rock et les couleurs de la langue québécoise.

Rodage

L’humoriste Philippe Laprise viendra en rodage de son quatrième spectacle le 13 novembre. En février 2022, la poétesse, slameuse, autrice et comédienne innue Natasha Kanapé Fontaine présentera une soirée de poésie, de chants et de musique, en mettant en valeur les échanges et la rencontre entre les peuples et les cultures.

En mai 2022, Damien Robitaille présentera son spectacle Déconfiné à Richmond. Après avoir offert plus de 100 chansons quotidiennes lors du confinement, il sera présent devant le public avec son piano, sa guitare et sa batterie. L’École de musique du Centre d’art de Richmond est également en période d’inscription. Treize disciplines sont offertes cette saison en passant par le chant, le piano, le violon, la guitare, la batterie et l’accordéon.