Le spectacle multimédia immersif AURA, conçu par Moment Factory, est de retour à la Basilique Notre-Dame dans une formule renouvelée.

Léa Carrier La Presse

Initialement créé à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, en 2017, AURA avait pris une pause pendant la dernière année et demie.

Elle est maintenant de retour avec de nouveaux morceaux musicaux qui mettent en vedette l’orgue Casavant de la Basilique, inauguré en 1891 et dont on entend les 7000 tuyaux jouer en direct pendant la représentation. L’instrument s’ajoute donc à la bande originale interprétée par 30 musiciens et 20 choristes et composée par Marc Bell et Gabriel Thibaudeau de Troublemakers, fidèles partenaires de Moment Factory.

En temps normal, la Basilique peut accueillir jusqu’à 690 personnes par représentation, mais sa capacité a été réduite afin de respecter les consignes sanitaires. Le parcours comptant sept stations thématiques à l’intérieur de l’église a également été écarté au profit d’un seul spectacle d’une durée de 23 minutes.