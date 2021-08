Le Conseil des Atikamekw de Manawan a pris la décision d’annuler le Pow Wow qui devait avoir lieu cette fin de semaine.

Rafael Miró La Presse

Organisé chaque année, le Pow Wow de Manawan est l’un des plus importants rassemblements culturels de la nation atikamekw. En temps normal, il attire des danseurs et des artistes venus des trois villages de la nation, en plus de touristes venus de Montréal et d’ailleurs au Québec.

Sur Facebook, le Conseil des Atikamekw de Manawan a justifié cette décision par la présence d’une « légère éclosion » de COVID-19 dans la communauté.