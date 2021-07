C’est le spectacle Stations de Louise Lecavalier qui lancera la prochaine saison de l’Usine C.

Émilie Côté La Presse

Après un an de travaux qui rendront ses espaces plus accueillants pour la création et son public, l’Usine C rouvrira ses portes en septembre. Plusieurs activités gratuites permettront au public de découvrir et de se réapproprier les lieux.

Le spectacle Stations sera présenté les 22, 23, 25 et 26 septembre. Dans ce solo, Louise Lecavalier y poursuivra sa vertigineuse exploration de la danse et des frontières de l’intime. « Parcourant la mémoire du corps, les flux et reflux du mouvement, elle relie quatre stations, comme autant de points cardinaux et d’états physiques successifs », annonce-t-on.

Outre le spectacle de l’ancienne égérie de La La La Human Steps, l’Usine C annonce mardi la tenue au printemps 2022 de deux spectacles reportés pendant la pandémie, soit la nouvelle mise en scène de Philippe Cyr de la pièce Atteintes à sa vie de Martin Crimp, ainsi que The Rise of the BlingBling – La Genèse de Philippe Boutin, Elon Höglund et Étienne Lepage.

Le dévoilement du reste de la programmation se fera le 24 août.