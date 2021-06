Spectacles

Une saison tout en beauté pour l’Opéra de Montréal

Verdi, Mozart et une création signée par Michel Marc Bouchard et Julien Bilodeau : après une pause de plus d’un an, l’Opéra de Montréal confirme aujourd’hui les spectacles de sa prochaine saison qui s’amorcera en janvier 2022, avec un prologue à l’automne 2021.