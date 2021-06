Après des mois d’éclipse dus à la COVID-19, le Cirque du Soleil précise son plan de réouverture en confirmant de nouvelles dates pour cinq de ses spectacles. En avril, l’entreprise avait déjà annoncé la relance d’O et de Mystère à Las Vegas.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

S’ajoutent maintenant des dates pour The Beatles LOVE, qui reprendra l’affiche au Mirage à partir du 26 août, et pour Michael Jackson ONE, qui retrouvera la scène du Mandalay Bay Resort & Casino dès le 19 août.

Nous savions aussi que la tournée de KOOZA s’arrêterait à Punta Cana en novembre, et celle de LUZIA à Londres au début de l’année 2022. Voilà que le Cirque du Soleil confirme le passage de la célèbre production Alegría à Houston à partir de la mi-novembre. Montréal ne sera pas en reste, alors que KOOZA atterrira dans le Vieux-Port de Montréal à partir du 28 avril 2022.

Enfin, la compagnie théâtro-musicale Blue Man Group, partenaire du Cirque du Soleil, reprend la route cet été avec des escales à Las Vegas, Chicago et New York.

Campagne de solidarité

Ces confirmations surviennent alors que l’entreprise lance un mouvement mondial de solidarité et d’espoir vis-à-vis de l’industrie du divertissement en direct. Elle a invité « les fans du cirque et des artistes du monde entier » à diffuser « sur les médias sociaux des photos et des vidéos d’eux au travail ou dans leur quotidien » accompagnées du mot-clic #intermissionisover.

« Inondons les réseaux sociaux de messages d’espoir, de courage et de persévérance, a déclaré Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, dans un communiqué. Nous vous invitons à vous joindre à nous en soutien à vos artistes préférés, vos salles de spectacles locales, vos amis et familles qui travaillent dans l’industrie du divertissement live et des arts de la scène. L’entracte est terminé. Place au spectacle ! »