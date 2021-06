Klô Pelgag, Apashe, Geoffroy, 2Frères, Loud, Paul Piché et Coeur de pirate font partie des artistes qui se produiront au Festival d’été de Québec (FEQ) du 8 au 18 juillet.

Émilie Côté

La Presse

Ce ne sera pas « une année comme les autres », précisent les organisateurs. Du 8 au 18 juillet, le FEQ présentera deux spectacles par soir au Manège militaire pour un total de 22 artistes (tous québécois). Outre ceux cités plus haut, le public pourra voir en chair et en os Alaclair Ensemble, Michel Pagliaro, Émile Bilodeau, Clay and Friends, Marie-Mai, Matt Lang, Steve Hill, Ludovick Bourgeois, Tire Le Coyote, Men I Trust, White-B et Jonathan Roy.

Il y aura aussi de l’humour avec Alexandre Barrette et Mehdi Bousaidan. Tous les spectacles pourront aussi être vus de façon virtuelle.

Du 1er au 25 juillet, le FEQ aménagera une terrasse éphémère au parc de la Francophonie. Pendant les mêmes dates, à la place George-V sera présentée l’exposition VUES, qui réunira des images d’archives de spectacles marquants du Festival d’été de Québec.

Seuls les spectacles du Manège militaire seront payants. Les billets seront mis en vente sans formule de laissez-passer.