Spectacles

Perfect Crime

La plus ancienne pièce de New York de retour sur les planches

(New York) À l’affiche depuis 1987, la doyenne des pièces de New York, Perfect Crime, est déjà de retour sur les planches, devançant Broadway qui attendra septembre. Elle le doit à l’énergie de Catherine Russell, qui a joué plus de 13 500 fois le même rôle et porte son théâtre à bout de bras.