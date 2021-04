L’autrice de Sex and the City, Candace Bushnell.

L’autrice de Sex and the City, Candace Bushnell, prépare un premier spectacle solo. Elle foulera les planches pour la première de Is There Still Sex in the City ? le 22 juin au Bucks County Playhouse à New Hope en Pennsylvanie.

Alexandre Vigneault

La Presse

« On va parler d’amitié entre filles, du vrai Mr. Big, de féminisme, de romance, d’argent, de carrière, de sexe et on va peut-être évoquer… ces nombreux hommes que j’ai fréquenté avant de trouver celui que j’appelle mon Mr. Big », a-t-elle déclaré à Page Six.

Candace Bushnell dit que son spectacle parlera des femmes des années 70, 80 et 90 en mettant en lumière l’évolution de leur vie et de leur condition au fil des décennies. Elle assure que ce ne sera pas une soirée ordinaire au théâtre. « Il y aura plein d’histoires amusantes, dit-elle, c’est le genre de spectacle où tu vas avec tes amies de filles. »

HBO a confirmé en janvier que Sex and the City ferait l’objet d’une nouvelle série de 10 épisodes de 30 minutes. Elle montrera comment le quatuor devenu trio – Kim Cattrall, qui interprétait Samantha Jones, ne sera pas de retour – vivent leur cinquantaine en amour et en amitié.