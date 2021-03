Danse Danse propose un hommage au chorégraphe Jean-Pierre Perreault, décédé en 2002, avec la diffusion de sa pièce culte, Joe, du 17 au 23 mars.

Luc Boulanger

La Presse

« Une pièce homogène, forte, qui frappe comme un coup de poing », écrivait La Presse, à la création de Joe, cette oeuvre culte de Jean-Pierre Perreault, l’un des plus importants chorégraphes de la nouvelle danse au Canada.

Danse Danse lui rendra hommage dès mercredi, avec la diffusion sur le site web de la compagnie d’un enregistrement du spectacle, réalisé en 1995 par Radio-Canada. Une belle occasion de voir (ou de revoir) ce classique de la danse contemporaine québécoise.

Joe met en scène 32 danseurs, chaussés de 32 paires de bottes de travail, qui frappent avec obsession le sol, provoquant un son percutant, résultant de leurs pas martelés sur une scène sonorisée. « Vêtus de longs manteaux et de chapeaux, les interprètent se déplacent en une masse compacte ; parfois des individus tentent de se libérer pour échapper à un destin tracé d’avance. [Joe] est une bouleversante métaphore de la condition humaine », résume le communiqué de Danse Danse.

Créée en 1983 à l’intention des étudiants du Département de danse de l’Université du Québec à Montréal, l’oeuvre a été reprise l’année suivante par des professionnels du milieu pour la présenter à Montréal, puis à travers le Québec et dans de nombreuses tournées internationales.

Jean-Pierre Perreault a créé (presque) tous les aspects de Joe : chorégraphie, scénographie, costumes et musique. Avec cette création, Perreault prend conscience non seulement de la capacité d’évocation d’un groupe, mais aussi de la charge dramatique de la musique. « C’est à partir de Joe, dira-t-il, que j’ai commencé à élaborer une partition musicale avec les pas de la chorégraphie et que j’ai procédé à une amplification du son généré par le mouvement. C’est donc la chorégraphie, le mouvement lui-même, qui est à l’origine d’une partie de la musique. »

En webdiffusion du 17 au 23 mars.