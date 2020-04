The Show Must Go On

Le compositeur britannique Andrew Lloyd Webber, bien connu pour ses musiques de comédies musicales, diffusera gratuitement en ligne des captations d’œuvres auxquelles il a participé.

André Duchesne

La Presse

Cette diffusion, à raison d’une œuvre par semaine, durera le temps de la crise du coronavirus, indique un article du magazine Variety.

Intitulé The Show Must Go On !, ce projet s’amorce ce vendredi avec Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.

Cette comédie musicale sortie en 2000 met en vedette Donny Osmond, Joan Collins et Richard Attenborough. Elle sera offerte pendant 48 heures sur YouTube.

Jesus Christ Superstar doit suivre la semaine prochaine. Les autres titres seront annoncés plus tard.

> Consultez la chaîne YouTube du projet