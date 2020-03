Des spectacles à la maison avec TikTok

L’application TikTok permet depuis lundi à des artistes et des personnalités d’offrir en direct aux utilisateurs des concerts, des classes, des conférences ou des tutoriels. La série baptisée #HappyAtHome, se déroule sur cinq jours et se clôturera vendredi par des spectacles d’Alicia Keys, Jason Derulo, Megan Thee Stallion, Troye Sivan, DJ Khaled, Lauv et plusieurs autres.