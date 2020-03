Le groupe Juste pour rire vient d’annoncer qu’il cessait la préparation de la comédie musicale Kinky Boots qui devait être présentée cet été à Montréal et Québec. Du coup, toutes les représentations sont aussi annulées.

André Duchesne

La Presse

« Dans la situation actuelle du COVID-19 et vu les restrictions de rassemblement en vigueur pour encore plusieurs semaines, aller de l’avant était rendu impossible et cette annulation est malheureusement devenue inévitable », a indiqué par communiqué M. Patrick Rozon, vice-président au contenu francophone du Groupe Juste pour rire.

Évoquant « la situation sans précédent qui assaille toute l’industrie du spectacle », le groupe Juste pour rire indique aussi que les répétitions, qui étaient à la veille de s’amorcer, ont été annulées.

« Devant le besoin des autorités publiques d’imposer des restrictions croissantes et des interdictions de déplacements et rassemblements, c’est la préparation et production au complet et par tous d’un spectacle complexe et de grande envergure qui est devenue impossible », poursuit le communiqué.

Gagnante de six Tony Awards, Kinky Boots raconte l’histoire d’un jeune homme, Charlie Price, qui, héritant de l’entreprise familiale de chaussures pratiquement en faillite, réussit à en faire la relance en travaillant avec Lola, une drag queen qui lui fait découvrir tant le monde de la mode que celui des extravagances.

Serge Postigo devait assurer la mise en scène de cette pièce dont la musique originale est de Cindy Lauper.

Kinky Boots devait prendre l’affiche le 11 juin au Théâtre Saint-Denis avant de se déplacer à la salle Albert-Rousseau de Québec pour une série de représentations commençant le 7 août.