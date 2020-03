Alors que les rideaux de scène sont fermés pour une période indéterminée au pays, voilà enfin une bonne nouvelle pour les artistes solidaires avec le public contre le COVID-19.

Luc Boulanger

La Presse

Le Centre national des Arts (CNA) annonce, dès aujourd’hui, un partenariat avec Facebook pour appuyer financièrement les créateurs et interprètes qui offrent des prestations sur les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie. Le CNA et Facebook Canada mettent sur pied un fonds de secours de 100 000 $ pour la diffusion d’une centaine de prestations en ligne d’ici le 31 mars. Pour promouvoir les performances en ligne, le CNA utilisera le mot-clic #CanadaEnPrestation.

La chanteuse Lisa LeBlanc sera la première artiste francophone à offrir une performance, vendredi après-midi. Suivra la Franco-ontarienne Céleste Lévis, samedi à 19 h . Quant au volet anglophone, la première diffusion en ligne aura lieu aujourd’hui (jeudi 19 mars) et mettra en vedette Jim Cuddy, Devin Cuddy, Sam Polley et Colin Cripps dans un concert en studio. On a aussi confirmé la participation prochaine de Serena Ryder et de Whitehorse.

Comment ça marche ?

Le CNA recevra et traitera les demandes des artistes d’à travers le Canada désirant participer au programme. Ils doivent proposer des prestations d’une durée de 45 à 60 minutes, pour une diffusion en direct sur la page Facebook du CNA. Toutes les formes d’arts vivants sont ciblées : théâtre, danse, musique, humour, poésie… Les artistes choisis seront rémunérées d’un montant de 1000 $ pour une prestation.

À noter, tous les artistes doivent respecter les directives des autorités en matière de santé publique, dont la distanciation sociale de 1,5 mètres entre les membres d’un groupe. On vise uniquement les petits ensembles de 9 musiciens et moins (un nombre qui pourrait être revu à la baisse selon les procédures sanitaires).

Rehausser le moral des troupes

Dans le communiqué du CNA, le directeur mondial et chef de la politique publique à Facebook Canada, Kevin Chan, reconnaît que tous les artistes des arts de la scène sont directement touchés par la crise du COVID-19 : « Ils ont perdu leurs scènes, leurs auditoires et leur gagne-pain. Nous croyons que Facebook Canada a le devoir de leur venir en aide durant cette période difficile, et c’est pourquoi nous avons mis en place le Fonds Facebook-CNA. »

De son côté, le président et chef de la direction du CNA à Ottawa, Christopher Deacon souligne que les citoyens canadiens font face à « une situation qui évolue rapidement et qui a un impact important sur leur vie de tous les jours » Or, pour briser l’isolement, « la musique, la danse et le théâtre ont depuis toujours eu le pouvoir de réconforter, d’inspirer, de redonner le moral », affirme M. Deacon.

Pour faire une demande au fonds, les artistes de la scène (ou les ensembles de moins de 10 personnes) doivent écrire au CNA à l’adresse Canadaenprestation@nac-cna.ca. Ils doivent fournir une description de la prestation de 45 à 60 minutes, la date idéale de diffusion et les plateformes utilisées. Le CNA sélectionnera les artistes en consultation avec des leaders de l’industrie.

Par ailleurs, le CNA rappelle que le public a accès tous les jours à un vaste contenu publié sur son site et ses réseaux sociaux, dont des balados, vidéos et enregistrements de notre l’orchestre maison, et des recommandations de choix culturels de ses directeurs artistiques.

Info : nac-cna.ca/#CanadaEnPrestation sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter)