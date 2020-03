La pièce Mademoiselle Julie, qui devait être présentée au Rideau Vert à compter de mardi prochain, avec entre autres Magalie Lépine-Blondeau et David Boutin, a été suspendue jusqu’à nouvel ordre.

L’Union des artistes annonce que le Ministère de la Culture et des Communications soutiendra les artistes affectés par les annulations de spectacles découlant des mesures d’urgence du gouvernement.

Jean Siag

La Presse

Tous les contrats signés par les artistes affectés par les mesures d’urgence seront honorés, a assuré la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy, lors d’une conférence téléphonique en présence de plusieurs acteurs du milieu culturel.

« La ministre nous a convoqués en début d’après-midi à une conférence téléphonique à laquelle participaient également des représentants de la SODEC et du CALQ, ainsi que plusieurs syndicats, associations, organismes et regroupements du secteur culturel », a précisé la présidente de l’UDA, Sophie Prégent.

« Le gouvernement souhaite établir un lien de communication constant avec le milieu culturel, a-t-elle précisé. Un comité sera donc rapidement mis en place pour bien documenter la situation afin de définir les différentes modalités relatives à l’annulation des contrats. À titre de présidente de l’UDA, je ferai partie de ce comité. »

« Je tiens à souligner la réelle sensibilité démontrée par la ministre et les membres de son équipe face à l’inquiétude exprimée par les artistes et les artisans qui sont durement touchés par la pandémie de la COVID-19, a-t-elle ajouté. Il est clair que la rémunération des artistes est devenue un enjeu gouvernemental et le Ministère a indiqué vouloir s’assurer que les travailleurs autonomes de notre secteur ne soient pas pénalisés par cette situation hors norme. »

Mme Prégent demande aux artistes travaillant dans les différents secteurs sous la juridiction de l’UDA et affectés par des annulations de représentations ou d’événements de conserver leurs contrats signés et leurs pièces justificatives. « Nous vous demandons d’être patients ; des procédures vous seront communiquées dès leur mise en place. »