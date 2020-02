Disney sur glace revient en ville avec un tout nouveau spectacle, Aventures sur la route, annoncée comme la production la plus participative et innovatrice du studio, qui mise plus que jamais sur l’interaction et le côté rassembleur du spectacle, sans oublier de nombreux effets spectaculaires.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

On pourra évidemment voir les personnages les plus célébrés de Disney, dont Mickey, Moana, les Incroyables et toute la bande de La reine des neiges. Parmi les nouveautés, notons le retour attendu de la ribambelle d’Histoire de jouets 4, et les versions en prise de vue réelle d’Aladdin et du Roi Lion, ainsi que Le retour de Mary Poppins.

Du 4 au 8 mars, à la Place Bell (Laval)