L’Équipe Spectra a annoncé mardi la programmation extérieure du festival Montréal en lumière, mais aussi celle de la Nuit gourmande et de la Nuit blanche. Tour d’horizon des festivités hivernales qui auront lieu du 20 février au 1er mars.

Émilie Côté

La Presse

La Nuit gourmande

La Nuit gourmande revient pour une deuxième année, le samedi 22 février. Le concept ? Une centaine d’adresses – des restaurants, mais aussi des boulangeries et des épiceries de quartier – ouvrent leurs portes plus tard. Passer une soirée à la Fromagerie Hamel du marché Jean-Talon ? Il y a quelque 70 possibilités, dont un atelier de kimchi végane chez Foodchain, au centre-ville, et de la « cuisine zéro déchet » au Café le 5e, à Verdun. Direction quartier Saint-Henri pour un barbecue d’hiver au nouveau restaurant afro-québécois Maquis Yasolo. Ou encore sur le Plateau pour du flamenco chez Ibéricos.

L’ensemble de la programmation ici.

Le site extérieur du festival

Changement important à la programmation du site extérieur : il n’y aura plus de prestation musicale. Les organisateurs du festival étaient trop à la merci de la température, a expliqué récemment à La Presse Laurent Saulnier, vice-président programmation et production chez Spectra. À défaut d’avoir des spectacles musicaux, il y aura des DJ et des performances sportives. Le spectacle de plongeon acrobatique Voltigo, qui met notamment en vedette la plongeuse canadienne Lysanne Richard, sera présenté plusieurs fois par jour. Avant ou après, le public pourra voir Dynamo, un spectacle de cirque et de trampoline. Nouveauté près de la glissade urbaine : un comptoir qui offrira des grilled cheese et des macaronis aux fromages du Québec.

Un Village gourmand sera érigé dehors en face de l’édifice de L’Astral où se trouve au deuxième étage le Quartier gourmand. Le public pourra aussi encore admirer des œuvres lumineuses et faire un tour de grande roue.

La Nuit blanche

Parce que 2020 est une année bissextile, la Nuit blanche s’amorcera le 29 février pour se terminer le 1er mars. Au programme : 200 activités dans neuf quartiers. Les grands musées de Montréal seront ouverts, ainsi que le Centre canadien d’architecture, le Centre PHI, et Ausgang, pour ne nommer que ces établissements. Sur la place des Festivals, il y aura des prestations des DJ Tokimonsta et Whipped Cream à partir de 23 h. À L’Astral, à minuit, se produira la Montréalaise RapMommies en formule DJ, suivi d’Eddy King, qui troquera l’humour pour les platines. Cet événement sera gratuit, mais il faudra payer plus tôt pour assister à L’Astral au spectacle de l’artiste 070 Shake – protégée de Kanye West – qui vient de sortir un excellent premier album.

Ce n’est que la pointe de l’iceberg de toute la programmation en ligne ici.