Axel : un mish-mash acrobatique ★★½

On nous avait promis une ambiance de concert d’aréna, et c’est ce qu’on a eu. De la musique dans le tapis, interprétée live par des musiciens qui se promenaient le long de la glace du Centre Bell, qui avait la forme d’un trapèze allongé. Le tout agrémenté d’effets visuels, de jeux de lasers et de projections.