Studio 2054 de Dua Lipa : intense marathon néo-disco

Sans tout à fait satisfaire le besoin prégnant de revoir des artistes sur scène et en salle, la soirée Studio 2054 de Dua Lipa a été ce qu’on peut trouver de plus proche, dans le monde virtuel auquel les arts sont majoritairement confinés, à un concert en direct. Propulsée par une production exceptionnelle, la performance, haute en intensité, n’a pas manqué de divertir et a même su compenser l’impossibilité d’une communion en chair et en os.