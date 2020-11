Nurse Heroes

Céline Dion chantera lors d’un concert en soutien aux infirmières

Céline Dion fait partie des vedettes qui participeront à un concert diffusé le 26 novembre intitulé Nurse Heroes. Gloria Estefan, Stevie Wonder, Andrea Bocelli et Carole King font aussi partie de l’événement animé par Whoopi Goldberg et auquel participeront également Oprah et Billy Crystal.