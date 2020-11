(Toronto) Le Ballet national du Canada, basé à Toronto, a trouvé une nouvelle façon pour permettre aux Canadiens d’apprécier le classique du temps des fêtes Casse-Noisette dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

La Presse Canadienne

La troupe a conclu une entente avec la chaîne de cinémas Cineplex pour projeter la représentation sur les grands écrans de 50 salles de cinéma à travers le pays.

Il sera aussi possible d’apprécier la performance des artistes à la maison grâce à la location numérique de ce ballet sur la boutique Cineplex, au coût de 29,99 $, à compter du 4 décembre.

Cette version de Casse-Noisette a été filmée en 2008 au théâtre Four Seasons Centre for the Performing Arts, à Toronto. Elle mettait en vedette les danseurs étoiles Sonia Rodriguez et Piotr Stanczyk. Des étudiants d’écoles secondaires de la Ville-Reine et une vingtaine de jeunes chanteurs de la chorale torontoise VIVA ! avaient notamment participé à l’une des scènes célèbres de la pièce.

Au cours de l’été, le Ballet national du Canada a annoncé l’annulation de ses représentations sur scène de novembre et décembre, en raison des mesures pour lutter contre la pandémie de COVID-19, dont Casse-Noisette.

Le 16 octobre dernier, Les Grands Ballets Canadiens de Montréal annonçaient aussi l’annulation des représentations en salle de la 57e édition de Casse-Noisette, prévues en décembre.

« La situation sanitaire actuelle rend difficile la tenue du spectacle à la Salle Wilfrid-Pelletier, alors que plus de 150 artistes, artisans et techniciens travaillent en coulisses de la production », est-il précisé sur son site web.

La compagnie a aussi conclu une entente afin que ce classique du ballet Casse-Noisette soit présenté sur ICI TÉLÉ le 18 décembre et sur ICI ARTV le 28 décembre.

« Les Grands Ballets sont heureux de pouvoir apporter la magie de ce classique du temps des fêtes à tous en ce temps de pandémie, avec la captation complète du spectacle réalisée en 2016 », est-il souligné.