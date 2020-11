Télé-Québec a annoncé jeudi la diffusion d’une série de spectacles, prévus en salle cette année, qui ont été reportés en raison de la pandémie. Le diffuseur veut ainsi offrir un « passeport culturel unique » aux Québécois, avec un accès gratuit à 12 spectacles, au cours des prochains mois.

Luc Boulanger

La Presse

Pour la toute première fois, le grandiose solo de Robert Lepage, La face cachée de la Lune, sera présenté en direct du Diamant à Québec, avec les deux comédiens qui l’ont joué à travers le monde Lepage et Yves Jacques. Le spectacle comportera quelques nouveautés pour son passage à la télévision de Télé-Québec. Son moment de diffusion sera annoncé sous peu.

Le premier spectacle sera diffusé le 27 novembre à 21 h 30. Il s’agit de Rallumer les étoiles à Lac-Mégantic, un concert en plein air tourné en août dernier en plein cœur d’un champ de Lac-Mégantic qui met en vedettes entre autres Charlotte Cardin et Safia Nolin, entre autres. Suivra le 4 décembre Le Petit Prince, la création de théâtre musical du conte de Saint-Exupéry enregistrée au Théâtre du Nouveau Monde, avec la musique d’Éric Champagne sous la direction de Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre Métropolitain, dans une mise en scène de Sophie Cadieux.

Le spectacle réunissant Marie Carmen, Joe Bocan et Marie Denise Pelletier, dont la tournée a été reportée en mars dernier, fait aussi partie de la série de Télé-Québec. Tout comme celui de Michel Rivard, L’origine de mes espèces, et la pièce Les Hardings. Les dates seront aussi annoncées plus tard.

« Je suis très fier de cette programmation hors normes où les gens sont invités à découvrir ou redécouvrir différents spectacles de danse, de musique, de théâtre dans des formules complètement renouvelées », a commenté le directeur général des programmes de Télé-Québec, Richard Haddad.

Ce projet est rendu possible grâce à l’apport de nombreux partenaires, producteurs et diffuseurs de spectacles, et de trois maisons de production reconnues pour leur audace : Blimp Télé, Productions Déferlantes et Productions KOTV.