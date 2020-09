Malgré la pandémie, la directrice artistique de Phénomena, D. Kimm, continue de nous faire découvrir de nouveaux phénomènes des arts vivants, en différé ou en direct.

Luc Boulanger

La Presse

Pas évident d’orchestrer un événement festif consacré aux arts vivants à l’ère de la COVID-19 ! Or, c’est le défi relevé par D. Kimm, la directrice artistique du festival interdisciplinaire Phénomena qui lance la programmation de sa prochaine édition ce mardi. L’organisatrice nous propose une formule hybride entre le numérique et les arts vivants, en respectant les mesures de distanciation, sous le thème de la résilience.

On pourra voir en primeur neuf courts métrages sur l’art, deux captations de spectacles sur le web, un parcours sonore dans le quartier Mile End, ainsi que deux spectacles présentés à l’extérieur. D’ailleurs, le coup d’envoi sera donné, au parc Baldwin à Montréal, avec une danse « extravagante » — on invite le public à se costumer — dirigée par la chorégraphe Hélène Langevin et sa compagnie, Bouge de là (samedi 3 octobre à 14 h).

Toujours en danse et à l’extérieur, Peter Trosztmer signera une création in situ de 30 minutes présentée à cinq reprises dans un stationnement près d’un chantier de Griffintown. Parmi les autres créateurs qui participeront à cette édition spéciale, mentionnons Michel Faubert, Bernard Falaise, Stéphane Crête, Marcelle Hudon et la conceptrice Lucie Bazzo.

Le 9e du Festival Phénomena, du 3 au 23 octobre. Pour toute la programmation, on consulte le site ici.