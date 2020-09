PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE

Le Théâtre de la Ville à Longueuil présente une série de spectacles-entretiens en octobre. La soirée consacrée à Yvon Deschamps (notre photo) sera un peu différente et plus familiale, puisque seront réunies sur scène, en plus d’Isabelle Boulay et Benoît Brière, sa femme Judy Richard et ses filles Karine et Sarah-Émilie.